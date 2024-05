In Leipzig sind mehrere E-Autos zur Zielscheibe eines mutmaßlichen Brandanschlags geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Unbekannte nachts auf die Ausstellungsfläche eines Autohauses in Neulindenau gelangt. Dort haben sie versucht, mehrere Wagen anzuzünden. Zwei Fahrzeuge seien ausgebrannt. Der Sachschaden wird mit 120.000 Euro beziffert. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum (PTAZ) habe die Ermittlungen übernommen und prüfe ein politisches Motiv.