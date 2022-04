Alle diese Orte haben eins gemeinsam: Sie gelten als Schwerpunkte der Drogenkriminalität in Leipzig. Deshalb hat Sachsens Innenministerium dort auf Wunsch der Leipziger Polizei sogenannte Kontrollbereiche eingerichtet, in denen die Polizei Passanten auch ohne Grund kontrollieren darf.

An diesem Tag begleiten wir Frank Röber und Inka bei einer Runde rund um den Schwanenteich. Auffällig ist dabei, dass der Polizeihauptmeister nicht einfach nur die Wege abläuft, sondern es manchmal auch ganz unverhofft quer durch die Büsche geht. Selbst kurze Sprints sind keine Seltenheit. Dann die erste Kontrolle: Ein junger Mann sitzt auf einer Parkbank. Frank Röber spricht ihn an, klärt ihn über die Kontrolle auf und Inka schnuppert konzentriert an seinen Beinen sowie an seinem Rucksack. Nach einigen Sekunden steht aber fest: Entwarnung. Der junge Mann hat nichts mit Drogen zu tun, sondern sitzt einfach nur so im Park.