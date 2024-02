Die Polizei in Leipzig ist mutmaßlichen Drogendealern auf die Spur gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie am Montag bei einem Einsatz drei Männer beim Beladen eines Fahrzeugs mit mehreren Taschen und einem Karton beobachtet. Nach den Informationen von MDR SACHSEN handelte es sich dabei um ein Taxi, das daraufhin zur Eisenbahnstraße fuhr. Laut Polizei wurde das Autos kontrolliert und größere Mengen an Drogen sowie zwei scharfe Waffen mit Munition gefunden.