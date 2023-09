In Leipzig hat die Polizei am Freitagnachmittag eine Leiche aus einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Lehmann-Straße geborgen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN auf Nachfrage bestätigte, waren mehrere Polizeibeamte an dem Wohnblock im Einsatz. "Es besteht der Verdacht eines vollendeten Tötungsdeliktes", so die Polizei. Sie sei um 15:45 Uhr über den Fall informiert worden. Bei einer schnell eingeleiteten Fahndung wurde ein Mann vorläufig festgenommen.