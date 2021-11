Gegen zwei Polizisten ist in Leipzig ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und fremdenfeindlicher, verhetzender Beleidigungen aufgenommen worden. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, wurden am späten Mittwochabend Beamte in die Südvorstadt geschickt, wo ein Zeuge eine gewaltsame Auseinandersetzung beobachtet hatte. Vor Ort trafen die Polizisten zunächst zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 35 und 48 Jahren mit sichtbaren Verletzungen sowie den Zeugen an.