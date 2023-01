Die Verschleppung eines Mannes in Leipzig-Probstheida hat sich bestätigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Opfer gefunden und von Beamten in Obhut genommen. Es handelt sich um einen 29-Jährigen. Laut Polizei wurde ein 21-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen. Angaben zu den Hintergründen machten die Beamten noch nicht.