Die Polizei ist am Dienstagabend nach Leipzig-Probstheida wegen einer mutmaßlichen Entführung ausgerückt. Anwohner wollen Schüsse gehört und gesehen haben, wie mehrere Personen einen Mann aus einer Wohnung gewaltsam in ein Auto gezogen hätten. Nach Polizeiangaben soll das Auto in Richtung Höltystraße nahe Wachau weggefahren sein.