Rund um die Red-Bull-Arena in Leipzig erweitert das Ordnungsamt am Freitagabend testweise den Sperrkreis. RB-Fans können mit der Eintrittskarte kostenlos mit Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund an- und abreisen. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Felix Abraham