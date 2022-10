Übung für Ernstfall 80 Polizisten üben Amoktat-Einsatz an Leipziger Gymnasium

Im Rahmen einer Amoktat-Übung an einem Gymnasium in Leipzig ist die Bereitschaftspolizei am Donnerstag mit 80 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Hauptziel der Übung ist es, das gemeinsame Handeln für einen Ernstfall zu trainieren, so die Polizei.