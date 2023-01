Nach der Entführung eines Mannes in Leipzig-Probstheida ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der 21 Jahre alte Mann soll einen 29-Jährigen entführt haben. Ihm wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut Polizei stammt der Tatverdächtige aus Syrien. Beim Opfer handele es sich um einen Mann aus Kamerun. Zu den Hintergründen machte die Polizei mizt Verweis auf laufende Ermittlungen keine Angaben.

Die Polizei hatte am Dienstagabend auch mit Spürhunden nach dem entführten Mann gesucht und ihn später gefunden. Mitterweile wurde ein Tatverdächtiger verhaftet. Bildrechte: TNN

Zeugen hatten am Dienstagabend 22 Uhr in Leipzig-Probstheida die Polizei über eine vermutliche Entführung informiert. Anwohner wollten auch Schüsse gehört haben und berichteten, wie mehrere Personen einen Mann aus seiner Wohnung gewaltsam in ein Auto zogen. Die Polizei suchte daraufhin nach dem Verschwundenen und nach einem Geländewagen, einem sogenannten SUV. Mittlerweile stellten Ermittler einen Audi sicher, der für die Tat genutzt worden sein soll.