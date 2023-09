Nach dem Fund einer Leiche am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig, hat der Ermittlungsrichter am Samstag einen Haftbefehl gegen einen 59-Jährigen erlassen. Der Mann wird des Totschlags verdächtigt. Er war laut Polizei bereits kurz nach der Tat am Freitagnachmittag vorläufig festgenommen worden.