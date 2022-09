In einer Wohnung in Leipzig ist am Mittwochnachmittag ein 36 Jahre alter Mann von der Polizei durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar, teilte die Polizei mit. Jetzt soll der Mann obduziert werden. Er wurde den Angaben zufolge verdächtigt, am Mittwoch einen Supermarkt ausgeraubt zu haben. Ein Richter hatte daher angeordnet, die Wohnung des 36-Jährigen Stadtteil Paunsdorf zu durchsuchen, um Beweise sicherzustellen. Daher der Polizeieinsatz.

Die Polizei selbst schrieb zu dem Ereignis: "Im Rahmen eines Polizeieinsatzes soll es [...] zu einer bedrohlichen Einsatzlage in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf gekommen sein. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kam es zur Schusswaffenanwendung, in dessen Folge ein 36-Jähriger zunächst schwer verletzt wurde. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen."

Die Ermittlungen in dem Fall wird nicht die Polizeidirektion Leipzig führen. Das sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz MDR SACHSEN. Wahrscheinlich sei, dass die Beamten der Polizeidirektion in Dresden den Fall übernehmen. Zugleich habe die Staatsanwaltschaft gegen die beteiligten Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Tötung eingeleitet, so Schulz weiter.

Bei den Ermittlungen soll unter anderem geklärt werden, wie viele Schüsse gefallen sind. Dieser Frage wird auch bei der Obduktion des 36-Jährigen nachgegangen. Außerdem ist derzeit noch unklar, ob das spätere Opfer die Beamten mit einer Waffe oder verbal angegriffen hat. Erkenntnisse darüber erhoffen sich die Ermittler durch Befragungen am Donnerstag, wie Schulz weiter sagte.