Kriminalität Von Polizei erschossener Mann in Leipzig wird obduziert - LKA ermittelt

Die Polizei hat am Mittwoch in Leipzig einen Mann erschossen. Die Umstände sind noch unklar (Symbolbild). Bildrechte: dpa

In einer Leipziger Wohnung ist Mittwochnachmittag ein 36 Jahre alter Mann von der Polizei erschossen worden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde den Angaben zufolge verdächtigt, am selben Tag einen Supermarkt ausgeraubt zu haben.

Ein Richter ordnete deshalb an, dass seine Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf durchsucht wird, um Beweise sicherzustellen.

Die Polizei selbst schrieb zu dem Ereignis: "Im Rahmen eines Polizeieinsatzes soll es [...] zu einer bedrohlichen Einsatzlage in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf gekommen sein. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kam es zur Schusswaffenanwendung, in dessen Folge ein 36-Jähriger zunächst schwer verletzt wurde. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen."