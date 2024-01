Die Polizei in Leipzig ist am Montag zu einem Einsatz an der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten sich zuvor in einer Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Sommerfeld mehrere Fahrgäste gestritten. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen ein Beteiligter auf einen anderen mit einer Schreckschuss- oder Gasdruckwaffe geschossen haben. Ein Mann sei durch ausgetretene Gase im Gesicht verletzt worden. Er werde in einem Krankenhaus behandelt.