Auf der Suche nach Beweismitteln werden durch rund 60 Polizeibeamte seit Freitagmorgen mehrere Häuser in Leipzig durchsucht. Die Maßnahname richte sich gegen drei Tatverdächtige im Alter von 22 bis 29 Jahren. Davon stünden ein Mann und eine Frau im Verdacht, sich im Sommer an dem weltberühmen Gemälde "Sixtinische Madonna" im Dresdner Zwinger festgeklebt zu haben. Ein weiterer Mann soll sich an der Aktion beteiligt haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt am Freitag mitgeteilt. Nach Beendigung der Durchsuchungen will sich die Polizei heute im Laufe des Tages zu den Ergebnissen äußern.