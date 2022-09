In einer Leipziger Wohnung ist am Mittwochnachmittag ein 36 Jahre alter Mann von der Polizei erschossen worden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde den Angaben zufolge verdächtigt, am selben Tag einen Supermarkt ausgeraubt zu haben.

Die Polizei hat am Mittwoch in Leipzig einen Mann erschossen. Die Umstände sind noch unklar (Symbolbild). Bildrechte: dpa