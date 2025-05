Das Amtsgericht Leipzig hat am Dienstag das Verfahren gegen einen Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingestellt. Nach den Informationen von MDR SACHSEN muss der 42-Jährige als Auflage 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Gerichtsangaben zufolge soll der Mann am Rande einer Demonstration zur "Sozialen Kampfbaustelle" in Leipzig einen Polizeihubschrauber-Piloten mit einem Laserpointer geblendet haben.