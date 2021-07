Am Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen einen 36 Jahre alten Mann aus Albanien begonnen. Er muss sich wegen Mordes verantworten. Laut Anklage soll er vor zwei Jahren in Leipzig-Gohlis in der Kneipe "Zum fröhlichen Zecher" einen 24-jährigen Türken erschossen haben. 17 Monate nach der Tat, im Januar 2021, konnte ihn die Polizei in Spanien fassen und nach Deutschland ausliefern.