Auf der Alten Messe in Leipzig ist am Mittwoch ein neuer Übungsplatz für junge Radfahrerinnen und -fahrer eröffnet worden. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, ist dieser im Gegensatz zu anderen Übungsplätzen auch abends und am Wochenende öffentlich nutzbar. Bisher gibt es im Stadtgebiet fünf nicht-öffentliche Radübungsplätze. Der neue Platz ist damit der Erste seiner Art in Leipzig.