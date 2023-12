Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Einkaufs-Ranking In Leipzig und Dresden sind Deutschlands beliebteste Einkaufszentren

Hauptinhalt

15. Dezember 2023, 06:00 Uhr

Viele Sachsen treibt es auf Geschenksuche im Advent in die großen Einkaufszentren. Die leuchtenden Shopping-Passagen locken mit Deko und Einkaufserlebnissen. Drei davon in Sachsen haben es auf die bundesweite Bestenliste geschafft: Die historische Mädler-Passage und Speck's Hof in Leipzig sowie die Altmarkt-Galerie in Dresden. Die drei sind Deutschlands beliebteste Einkaufsmeilen, befand ein Online-Vergleichsportal.