Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fußball Real Madrid in Leipzig: Hin und weg am Steigenberger

Hauptinhalt

13. Februar 2024, 15:14 Uhr

Vor dem Champions-League-Achtelfinale am Dienstagabend in Leipzig musste die Mannschaft von Real Madrid einen Umweg über Erfurt nehmen. Anschließend lief auch nicht alles glatt. MDR SACHSEN war bei der Ankunft der "Madrilenen" in einem Leipziger Nobel-Hotel dabei, erlebte neugierige Blicke, schnelle Stars sowie Vorfreude auf das Spiel.