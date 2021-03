Der Landkreis Leipzig habe diese Zahlen bislang noch nicht auswerten können, erklärt die Sprecherin Brigitte Laux. Sie hat eine Vermutung: "Wir haben im Landkreis viele Akteure und Initiativen, die sich offensiv gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit stellen. Und genau das soll ja auch zur Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen. Und zu einer niedrigen Toleranzschwelle. Man kann es nur mutmaßen, aber möglicherweise ist das der Grund, warum wir hier in einer Spitzenposition sind. Weil wir reden jetzt hier über Straftaten, die angezeigt worden sind. Möglich ist, dass die Dunkelziffer in anderen Landkreisen höher ist."

Doch diesen Punkt will Linken-Politikerin Kerstin Köditz aus Grimma nicht gelten lassen. Zwar seien die Menschen beim Thema Rechtsextremismus und Rassismus generell sensibler geworden. Doch eben nicht allein im Landkreis Leipzig: "Diese Aussage klingt für mich nach einer Ausrede. Es gibt in allen Landkreisen, Gott sei Dank, Initiativen, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagieren. Mit einer solchen Aussage wird die gesamte Entwicklung des Landkreises Leipzig ignoriert."

Zudem beklagen viele Vereine und Initiativen, die sich für politische Aufklärung und Demokratie einsetzen, eine fehlende Förderung. So fehle es etwa in den selbstverwalteten Jugendtreffs auf den Dörfern an mobiler Jugendarbeit. Und gerade hier kann sich rechtes Gedankengut so leichter ausbreiten.