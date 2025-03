Einem der ältesten Gasthäuser in Leipzig, dem "Thüringer Hof" in der Innenstadt, droht die Zahlungsunfähigkeit. Am Amtsgericht ist ein entsprechendes Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der vorläufige Insolvenzverwalter, Jörg Schädlich, sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, Grund seien die allgemein schwierigen Bedingungen für Gaststätten mit hohen Lohn- und Betriebskosten. Das Restaurant bleibe aber geöffnet.