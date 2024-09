Ab kommenden März 2025 wird die Brücke aufgrund der Arbeiten am Brückenoberbau für ein halbes Jahr voll gesperrt. Der Verkehr soll dann in beiden Richtungen über eine Ampelregelung an der Brücke vorbeigeleitet werden. Die Kurt-Eisner-Straße und der Schleußiger Weg sollen dann als Umleitungsstrecken dienen. Ebenfalls seien Arbeiten am Brückenpfeiler nötig. Diese sollen laut Tiefbauamt in den verkehrsschwächeren Zeiten von Winter- und Sommerferien erledigt werden.