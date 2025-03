Im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord müssen 214 Garagen dem Bau einer Ersatzschule weichen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Die Garagen können bis zum nächsten Jahr genutzt und sollen dann abgerissen werden. Die neue Schule in der Katzmannstraße werde nach Angaben der Stadt als Ausweichquartier gebraucht, denn in den nächsten 15 Jahren sollen Grund- und Oberschulen saniert werden.