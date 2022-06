Artenschutz mit der Sense in Leipzig

Mit flüssigen Bewegungen zieht Thomas Thiel mit seiner Sense Halbkreise in die hohe Wiese. Seit zehn Jahren bietet er für den BUND Leipzig Workshops im Sensen an. Gemäht wird dabei immer die Streuobstwiese in Leipzig-Wahren - ein Flächennaturdenkmal. An diesem Sonnabend sind 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbeigekommen, um an der sogenannten Frühlingsmahd teilzunehmen.