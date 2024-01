Viele der rund 800 betroffenen Kunden haben fünfstellige Beträge verloren. Einer von ihnen ist Bernd Richter, dessen Solaranlage in Hainichen bei Leipzig längst Strom produzieren sollte. Mehr als 30.000 Euro hat er dafür nach eigenen Angaben an die Firma bezahlt. "Die Reaktion nach der zweiten Anzahlung war keine Reaktion", erklärt er dem MDR-Magazin "Umschau". Versuche, jemandem im Unternehmen zu erreichen, seien erfolglos geblieben. Auch ein längst bezahlter Wechselrichter, der im Keller eingebaut werden sollte, sei nie geliefert worden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rechtsanwalt Jens Reime vertritt Dutzende Geschädigte. "Ich befürchte, dass es da gar keine Aussichten gibt. Die Kunden müssen vom Schlimmsten ausgehen. Ich denke, dass es eine Fortführung der Verträge durch Envoltec nicht geben wird", erklärt er. Nach seinem Urteil werfen auch die in den Verträgen festgehaltenen Konditionen Fragen auf: "Wir haben verglichen: Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass die Kunden Kaufpreise unterschrieben haben, die doppelt so hoch sind, wie sonst üblich am Markt."

Ein ehemaliger Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden möchte, erklärt gegenüber dem MDR-Magazin "Umschau", bereits im Sommer vergangenen Jahres sei zu spüren gewesen, dass das Unternehmen Envoltec in eine Schieflage geraten sei. "Die Auftragslage wurde immer weniger, Material wurde immer weniger", erinnert er sich. "Vermutlich lag es daran, dass der Geldfluss nicht so da war, wie er hätte da sein müssen", erklärt er weiter.

Auch zwei ehemalige Geschäftspartner äußern sich anonym zu den Betriebspraktiken. Einer erklärt, Envoltec habe darauf gesetzt, möglichst viele Verkäufe von Anlagen und damit auch Anzahlungen zu generieren. "Von jeder verkauften Anlage sind knapp 50 Prozent am Gewinn in den Vertrieb reingegangen. Das hat das Ganze natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt." Das Geld der Kunden sei demzufolge vor allem in Vertrieb, hohe Büromieten, Dienstreisen und Autos geflossen, anstatt in die Installation der Anlagen, so ihr Vorwurf. "Diverse Händler und Bauunternehmen wurden nicht bezahlt", berichtet auch einer der zwei ehemaligen Geschäftspartner.

