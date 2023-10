Unter dem Titel "Dia de los animales Muertos" hat der Zoo Leipzig am Feiertag die Besucherinnen und Besucher zu einem Thementag gelockt. Eines der Ziele war es - wie der Titel besagt - auf das Erinnern an bereits ausgestorbene Tierarten aufmerksam zu machen, hieß es vom Zoo. Dafür wurde in einem Teil des Zoos ein Schrein eingerichtet, der im mexikanischen Stil des Totentages geschmückt war.