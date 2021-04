Elefant, Tiger & Co. | Spezial | 02.04.2021 | 20:15 Uhr im TV | vorab online Der Elefanten-Umzug im Leipziger Zoo

Achtung: Elefanten im Anflug! Per Lastkran und Schwertransport müssen acht äußerst gewichtige Fahrgäste an ihre neuen Wohnorte chauffiert werden: Die einen reisen von Leipzig ins Saarland und nach Dänemark, die anderen führt ihr Weg von Berlin nach Leipzig. Es ist eine der größten logistischen Herausforderungen in der Geschichte des Leipziger Zoos. Verbunden mit dem Ziel, eine neue, funktionierende Elefantenherde aufzubauen.