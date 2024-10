In Leipzig ist am Montag die chinesische Staatsangehörige Yaqi X. wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Gegen die Mitarbeiterin eines Logistikdienstleisters am Flughafen Leipzig/Halle lag ein Haftbefehl vor, wie die Generalbundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte.