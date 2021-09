Nachdem wir 2012 in die Reihenhaussiedlung auf dem ehemaligen Werk I-Gelände gezogen sind, kam als Erstes die Garage neu dazu. Ich hatte schon eine mit einer verstärkten Dachlast bestellt. Nach einem halben Jahr wurde die dann undicht. Die perfekte Gelegenheit für mich, etwas daraus zu machen. Das Gründach-Forum der Stadt hat mich dann motiviert, eins anzulegen. Es war für uns und auch für die Nachbarschaft nicht so schön, einfach auf ein Garagendach zu schauen.

Rumbauen ist ein Hobby von mir und ich mache gerne außergewöhnliche Dinge. Ich habe mich also gefragt, was für eine Art Gründach es noch nicht so gibt. Außerdem habe ich ein ferngesteuertes Boot und für die Kinder wollten wir gerne einen Teich im Garten. Also, habe ich beschlossen, den Teich inmitten des Gründachs anzulegen. Nun sind es 24 Quadratmeter Gründach, 20 Quadratmeter Teich und vier Quadratmeter umliegendes Kiesbett.