Das Bundesarchiv für Stasiunterlagen befürchtet den unwiederbringlichen Verlust von Akten. Präsident Michael Hollmann sagte dem MDR, die meisten Akten könnten nicht fachgerecht gelagert werden. Auch am Standort Leipzig fehlten geeignete Magazinräume. Hollman ärgert sich, dass Pläne zur fachgerechten Lagerung nicht vorangehen würden: "Wir haben in Leipzig im letzten Jahr einen städtebaulichen Wettbewerb abgeschlossen, an dem das Bundesarchiv beteiligt war. Aber seitdem wird dieses Rad nicht wirklich weitergedreht."