Wegen des Nahost-Konflikts muss am Donnerstag die Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an NS-Opfer in Leipzig teilweise verschoben werden. Wie das Archiv Bürgerbewegung als Mitinitiator mitteilte, sind zwei Mahnmale davon betroffen. Zwei Familien aus Israel hätten nach dem Angriff der Hamas die geplante Reise nach Deutschland abgesagt. Am 7. Oktober hatte die islamistische Hamas von Gaza aus Israel angegriffen.