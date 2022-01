Durch die Kooperation der Städte Zwickau, Görlitz und Leipzig wurden, so die Leipziger Verkehrsbetriebe, "technische und wirtschaftliche Synergien" freigesetzt. Diese sollen es erlauben, die Bahnen kosteneffizient und zukunftstauglich zu entwickeln.

Doch bis sie auf die Schienen rollen, bedarf es noch ein wenig Arbeit, denn diese müssen teilweise noch neu gelegt werden. In Leipzig zum Beispiel müssen auf Grund der breiteren Wägen Schienen weiter auseinander gelegt werden. Denn mit ihren 240 Zentimetern sind sie ganze zehn Zentimeter breiter als ihre Vorgänger. Damit die neuen Bahnen nicht kollidieren, musste ihr Abstand auf der Straße vergrößert werden.

Auch in Görlitz wird es zu massiven Umbauten kommen. In Zwickau hingegen sind zwar keine Schienen-Umlegungen geplant, allerdings steht man hier vor einer großen Aufgabe die Bahnsteige barrierefrei zu gestalten. Zudem müssen die Fahrer auf die neuen Fahrzeuge eingestellt und trainiert werden. Die “Bahn der Zukunft” muss schließlich korrekt bedient werden.

Was das alles kosten wird, ist unklar, da keine umfängliche Kalkulation für ein Bauprojekt erstellt wurde. Der Umbau erfolgt in der Regel, wenn der Abschnitt seine regelmäßige Erneuerung ohnehin erhält, ca. alle zehn Jahre. So sollen Mehraufwand und notwendige Gelder gering gehalten werden. Die Kosten werden dann individuell für jeden Streckenabschnitt betrachtet.