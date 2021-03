Auf den ersten Blick sieht die Zukunft banal nach Gegenwart aus. Samuel Kermelk sitzt vor einer Skizze für die erste europäische Straßenbahn mit Wasserstoffantrieb. Der Geschäftsführer der Firma Heiterblick zeigt Karosserie und Räder. Eine normale Straßenbahn eben. Der Unterschied liegt auf dem Dach. Statt eines Stromabnehmers sieht man dort einen Wasserstoff-Tank. "Vorgesehen ist das Konzept jetzt so, dass die Straßenbahn wirklich mit einem separaten Tank und dann im Depot betankt wird. Das Ziel ist, dass die Straßenbahn dann mit dieser Tankfüllung auch den ganzen Tageszyklus fahren kann. Also, dass sie zwischendurch nicht nochmal in ein Haupt- oder Hilfsdepot muss, um nachgetankt zu werden."

Erster Prototyp soll in vier Jahren kommen

Was simpel klingt, ist nicht leicht zu bauen. Bis zu zehn Entwickler werden bei der Leipziger Heiterblick GmbH an der Straßenbahn tüfteln. Die Forschung kostet fünf Millionen Euro, knapp die Hälfte davon trägt der Staat. In vier Jahren sollen erste Prototypen durch die Städte rollen. "Zum Beispiel Leipzig ist eine weiterhin schnell wachsende Stadt. Wir haben ja großes Wachstum in der Stadt, aber auch der Speckgürtel rund um Leipzig wächst. Und Anbindungen von solchen neuen Stadtteilen oder auch die Verbindung von wachsenden Stadtteilen wird durch Neubaustrecken geschehen. Das wäre ein Einsatzfeld für diese Straßenbahn."