Am Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle werden am Freitag und am Sonnabend Pakete und Briefe erheblich verzögert bearbeitet. Grund ist ein Warnstreik der Beschäftigten des DHL Hub seit Donnerstagabend. Die Fachgewerkschaft für Post und Telekom, DPV-Kom, hatte zu einem 45-stündigen Warnstreik aufgerufen. Am ersten Streiktag nahmen zahlreiche Mitarbeiter an einer Streikdemo teil, die vom S-Bahnhof Schkeuditz bis zum DHL-Drehkreuz zog. Der frühere Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Claus Weselsky, besuchte die Streikenden vor Ort.