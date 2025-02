Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen hat Beschäftigte an kommunalen Kitas und Horten in Leipzig für den 12. Februar 2025 zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die GEW am Freitag mitteilte, richtet sich ihr Streikaufruf auch an Beschäftigte im städtischen Betrieb Behindertenhilfe (SEB) und im Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ). Demnach ist um zehn Uhr eine Kundgebung der Streikenden auf dem Richard-Wagner-Platz geplant.