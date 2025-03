Auch in Chemnitz sollten sich am Donnerstag weitere Kitas und Horte dem Warnstreik anschließen, so die GEW. Die Stadt überließ es nach eigenen Angaben den Einrichtungen selbst, über Schließungen, Teilschließungen oder Notbetreuung zu entscheiden. Eltern sollten bei Einschränkungen direkt von den jeweiligen Kitas informiert werden. Laut der GEW gibt es in Chemnitz rund 90 kommunale Kindertagesstätten.