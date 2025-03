Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Tarifkonflikt Warnstreiks in Sachsen: Stadtreinigungen legen bis Samstag Arbeit nieder

14. März 2025, 05:30 Uhr

Kitas dicht, Klinikpersonal im Warnstreik, Müllabfuhr ausgesetzt: In Leipzig, Chemnitz und Dresden hat der öffentliche Dienst erneut die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks in Sachsen sollen punktuell bis zum Samstag weitergehen. Betroffen ist etwa die Müllabfuhr. Bereits am Mittwoch und Donnerstag blieben in Leipzig zahlreiche Kitas zu. Die Gewerkschaften Verdi und GEW wollen vor der Verhandlungsrunde am Freitag den Druck erhöhen. Es geht um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.