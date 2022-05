Hannes Zacher: Den Begriff der Work-Life-Balance gibt es schon ziemlich lange, auch in der Forschung und in der Psychologie. Zunehmend wird der Begriff auch kritisch gesehen, weil er suggeriert, dass Arbeit und das Leben getrennte Bereiche sind. Dabei ist Arbeit natürlich ein ganz wichtiger Teil des Lebens von vielen Menschen. Und der Begriff suggeriert auch, dass diese Lebensbereiche, also Erwerbsarbeit und zum Beispiel Familie, in Balance sein müssen.

Dabei wird vernachlässigt, dass das für einige Menschen vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern dass sie zum Beispiel sehr viel Priorität in ihre Arbeit stecken möchten und weniger in andere Lebensbereiche – oder andersrum. Viele würden sagen: Es geht gar nicht darum, eine Balance wie bei einer Waage herzustellen. Stattdessen muss man schauen: Welche Ziele verfolgen Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen? Was macht sie zufrieden? Und wie bewerten sie, was zu einer vereinbaren ist?