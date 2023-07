Sieben Wochen nach der Einkesselung von rund 1.000 Menschen zum sogenannten Tag X in Leipzig ist am Sonnabend ein Solidaritätskonzert für die Betroffenen geplant. Das Konzert soll am Nachmittag unter dem Motto "Kesselmusik" auf dem Alexis-Schumann-Platz in der Südvorstadt starten. Die Veranstalter, die "Solidaritätskampagne Dazusetzen", erwarten etwa 500 Besucherinnen und Besucher. Auftreten werden unter anderem Punkrock-Bands aus Leipzig und Bitterfeld.



Die Polizei erwarte laut einer Gefahrenprognose keine Störungen auf der Kundgebung und dem Konzert, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Trotzdem bereitet sie sich auf einen Einsatz vor.

Am späten Samstagnachmittag füllte sich die Wiese am Alexis-Schumann-Platz nur langsam. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK