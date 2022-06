Die bundesweiten Nutzer-Zugriffe seien bei ride2go um das Dreifache gestiegen, verglichen mit den Monaten Januar und Februar, so die Vermittlungs-Plattform. "Der Preisschock an der Zapfsäule ändert merkbar das Mobilitätsverhalten. Neben Langstrecken-Mitfahrgelegenheiten etablieren sich vermehrt auch Berufspendler-Fahrgemeinschaften, um Kosten zu sparen", sagte Sven Domroes. Bis zu 50.000 Mal am Tag riefen Nutzer die Homepage auf. 2021 waren es auch wegen Corona weniger als 10.000 täglich.