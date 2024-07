Der 22-Jährige soll Ende Januar zwei Porträtfotos von Überlebenden des Holocaust aufgeschlitzt haben. Bei einem anderen Vorfall waren mehrere Bilder unter anderem mit Bärten beschmiert worden. Mit der Ausstellung am Bahnhof wollten die Organisatoren an etwa 1.000 Menschen erinnern, die über Leipzig in das KZ Theresienstadt deportiert wurden. Jugendliche hatten nach der Attacke - teilweise mit Erfolg - versucht, die Schmierereien an den Porträts zu entfernen.