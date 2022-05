Spritkosten Taxigebühren sollen in Leipzig um einen Euro pro Fahrt steigen

In Leipzig soll Taxifahren teuerer werden. Wie die Stadt mitteilte, sollen Fahrer künftig pro Fahrt einen Euro mehr vom Fahrgast erhalten. Grund seien die deutlich erhöhten Kraftstoffkosten infolge des Ukraine-Konflikts. Der Aufschlag sei jedoch an einen Schwellenwert gebunden. Er dürfe nur erhoben werden, wenn der Durchschnittspreis je Liter Diesel oder Super an diesem Tag mindestens 1,80 Euro koste. Am 18. Mai soll die Ratsversammlung in Leipzig über die Verordnung abstimmen.