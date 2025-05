10:00 Uhr | Sonderzüge und Info-Stände in Leipzig

Wo geht's denn hier zum Turnfest? Freiwillige informieren Besucher und Teilnehmer am Hauptbahnhof Leipzig über die Großveranstaltung. Die Stadt Leipzig rechnet mit rund 50.000 bis 80.000 aktiven Turnerinnen und Turnern in der Stadt. Insgesamt sind 3.500 Volunteers im Einsatz, laut Deutschem Turnerbund ist "das Helferteam so groß wie nie zuvor".

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

08:47 Uhr | Im Sonderzug nach Leipzig

Am Hauptbahnhof sind am frühen Morgen auch Sonderzüge mit Turnerinnen und Turnern aus Südwestdeutschland eingetroffen, zum Beispiel der "Rothaus Express" des Badischen Turnerbunds. Der Zug brachte von Konstanz aus über Baden-Baden, Karlsruhe und Heidelberg Turn-Fans nach Leipzig. Dazu schreibt der Verband: "Und das wie gewohnt mit einem Partywagen für beste Stimmung an Bord!" Mitreisende berichten dem MDR, dass es vor allem "laut, sehr laut" gewesen sei. Nach ihrer Ankunft wollten viele von ihnen erst einmal schlafen.

Ich hoff', dass ich etwas von der Stadt seh'. Ich war noch nie in Leipzig. Das Turnfest ist immer gigantisch, eine Wahnsinnsgemeinschaft und immer lustig. Turnfestteilnehmerin und Sportlerin aus Baden-Württemberg

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

08:07 Uhr | Mit Sicherheit ein Fest

Große Menschen-Ansammlungen sind verwundbar: Die Stadt Leipzig will aber ein fröhliches Fest feiern, bei dem sich die Besucher sicher fühlen. "Wir dürfen den öffentlichen Raum nie aus Angst preisgeben", sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung MDR AKTUELL. Es werden in der Innenstadt Sperren errichtet und Zufahrten geschützt, kündigt er an.

Die Polizei Leipzig will mit mehr Beamtinnen und Beamten in der Stadt sichtbar sein. Laut Polizeipräsident René Demmler sind 1.500 mehr Polizisten am verlängerten Wochenende im Einsatz als üblich. "Wir werden auch punktuell die Drohnenabwehr im Einsatz haben." Er betont aber auch, dass es derzeit keinen akuten Grund für Unruhe gebe.