News-Blog Nach Turn-EM startet Deutsches Turnfest zum Mitmachen in Leipzigs Innenstadt

Der deutsche Turn-Bundestrainer Jens Milbradt hat in Leipzig über Doping in der DDR gesprochen. Ob er während der aktiven Karriere davon gewusst oder geahnt habe, dass Doping im Turnen eine Rolle spielte, antwortete der 56-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Montag: "Also geahnt ist sicherlich das bessere Wort." Angeführt von der früheren Auswahlathletin Tabea Alt haben seit dem Ende des vergangenen Jahres mehrere ehemalige und aktive Turnerinnen Missstände angeprangert.