Für ein Ehrenamt ist man nie zu alt: Nach diesem Motto ist Rainer Spänkuch unterwegs. Der 90-Jährige ist der älteste unter den 3.500 Volunteers in Leipzig. Vermutlich ist er auch der mit der größten Erfahrung. Seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bringt sich der Senior ein, arbeitet seit zehn Jahren auch in der Besucherlenkung des RB Leipzig. Als Freiwilliger war er auch schon bei Tischtennis-Turnieren in Las Vegas und in Tampere in Finnland.



Nun hilft der 90-Jährige in Leipzig mit seinen Fähigkeiten den Besuchern. "Eine Stärke von mir ist mein Personengedächtnis. Eine weitere Stärke ist, dass ich auf Menschen zugehe."