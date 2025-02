Nach dem Fund einer Leiche in der Nähe des Hauptbahnhofes am Montag hat die Polizei Leipzig die Identität geklärt. Wie die Polizeidirektion mitteilte, handelt es sich um einen 45 Jahre alten Mann. Die Obduktion des Toten am Mittwoch habe zudem keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden geliefert.

