"Giants of Iron" Hitze im Zelt: "Transformers"-Stahlriesen und Superhelden in Leipzig

Seit dem Wochenende leben mehrere Riesen aus Stahl in Zelten nahe des Kohlrabizirkus in Leipzig. Bei der "Giants of Iron"-Erlebnisausstellung können Besucherinnen und Besucher ihre Helden aus den Filmen "Transformers" und den Marvel- sowie DC-Universen hautnah erleben. MDR SACHSEN-Reporterin Sina Meißgeier kennt sich in dieser Welt überhaupt nicht aus, hat sich aber hinein begeben. Ihr Urteil: Beeindruckende Einzelarbeit mit viel Show ringsherum, die vor allem etwas für Fans ist.