Doch es ist nicht das einzige Problem: In dem Hotel, in dem die Geflüchteten untergebracht sind, habe sich für einige der Betroffenen eine Atmosphäre der Angst entwickelt. Das sagt Lilita, die dort mit ihrer jungen Tochter Maria lebte. Bei den Mahlzeiten sei ein rigides Konzept verfolgt worden, was dazu geführt habe, dass etwa jemand kontrolliert worden sei, ob er ein Ei zu viel genommen hat. Außerdem ging ein Security-Mitarbeiter "einfach den Flur entlang, öffnete alle Türen mit seinem Schlüssel, ohne zu klopfen, ohne Zustimmung. Er hat die Tür hinter sich zugemacht, in einigen Zimmern waren Kinder alleine. In manchen Zimmern waren sogar unbekleidete Frauen, er ging einfach in jedes Zimmer", erzählt die Frau. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer hätten dies miterlebt und könnten es bezeugen.